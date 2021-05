DMX : ses enfants se disputent un héritage de... 50 000$

Malgré son succès planétaire, DMX n'a visiblement pas laissé grand chose derrière lui. Cela n'empêche pas ses 15 enfants d'entamer des procédures judiciaires.

par Team Mouv'

Près de deux mois après le décès tragique de DMX, une bataille judiciaire entre ses héritiers pourrait bien s'installer. X laisse derrière lui quinze enfants, autant de personnes qui peuvent potentiellement espérer toucher une partie de l'héritage du rappeur .

Selon des documents consultés par le New York Daily News, deux des filles de Earl, Sasha Simmons et Jada Oden, se sont adressées au tribunal de Westchester de l’État de New - York le 10 mai pour obtenir une nomination d’administrateur à la succession de DMX. Autrement dit, elles souhaitent être nommées comme administratrices de l'héritage de leur père pour pouvoir le gérer . Problème, trois de leurs frères ont fait la même demande une dizaine de jours plus tard . La bataille s'annonce féroce .

À peine 50 000$ à se partager ?

Toujours d'après le média américain, il a été rapporté que les estimations de la succession ne dépassaient pas les 50 000 dollars. Une somme qui parait bien ridicule vu le succès qu'a connu X pendant ces trois dernières décennies . Mais il est possible que ses problèmes avec la justice l'aient obligé à piocher dans ses comptes en banque . La roue est pourtant sur le point de tourner . Depuis sa mort, les ventes d'album d'Earl Simmons ont explosé, sans compter que son album posthume est particulièrement attendu . Le tout pourrait rapporter énormément d'argent. À voir maintenant comment ses enfants vont se partager le butin . . .