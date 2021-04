DMX serait dans un état critique suite à une overdose

Selon le média TMZ, DMX serait dans un état végétatif.

Terrible nouvelle, le légendaire DMX serait dans un état végétatif suite à une overdose dans la nuit de vendredi à samedi . ( 2 et 3 avril )

DMX entre la vie et la mort

Toujours à l’affût des dernières news du rap US, le média TMZ a donc dévoilé cette triste info il y a quelques heures . Le rappeur new yorkais serait donc pris en charge à l’hopital de White Plains, proche de New York . D’après plusieurs sources, X serait dans un état végétatif et donc très instable. Pour l’instant, aucune information précise n’a été confirmée par ses proches . Mais à l’heure où on vous parle, c’est très plus qu’inquiétant et les médecins n’auraient que peu d’espoir pour sa vie .

Le soutien des rappeurs

Véritable légende du rap game depuis plus de 20 ans, DMX est respecté par les anciens et les nouveaux artistes, qui pour certains comme Rick Ross, lui apportent leur force et soutien depuis quelques heures sur les réseaux .

Une grosse pensée pour X, ses proches, sa famille . . . on est de tout cœur avec toi .