DMX : "Ruff Ryders Anthem" cartonne dans les charts

Pour beaucoup de fans, "Ruff Ryders Anthem" est le titre le plus emblématique de X.

par Team Mouv'

Depuis l'annonce bouleversante de la mort du rappeur DMX, le monde du hip - hop s'est replongé dans sa discographie pour lui rendre hommage . En faisant exploser les compteurs des plateformes de streaming, le morceau Ruff Ryders Anthem s'est imposé comme le hit de référence de la légende .

Record posthume

Selon un article du média américain AllHipHop ce classique de 1998 extrait de l'album It's Dark and Hell Is Hot est désormais le single de DMX le mieux placé dans les charts . En effet, la vague de streams après sa mort a propulsé le titre à la 16ème place du Hot 100 Single chart du prestigieux Billboard ! Au moment de sa sortie, Ruff Ryders Anthem était déjà entré dans ce classement, à la 94ème place .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

1998, l'année du "dog"

En 1998, DMX a sorti deux albums numéro un au Billboard . Le premier, It's Dark and Hell Is Hot, est sorti en mai alors que le second, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood__, est sorti en décembre . Avec ces deux bombes, le Ruff Ryder a littéralement retourné le rap game à l'aube des années 2000 . Et son hit de 1998 n'a quasiment pas pris une ride . Un véritable classique ! D'ailleurs, le clip ( en version censurée . . . ) disponible sur Youtube cumule plus de 155 millions de vues :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

L'hymne des bikers

En chantant son amour pour la vitesse et la prise de risque, DMX a marqué les esprits de plusieurs générations avec son Ruff Ryders Anthem. Ce morceau sombre et violent ainsi que son clip mythique sont une référence directe à la culture des bikers "Ruff Ryders" qui vouaient un profond respect X de son vivant . D'ailleurs, durant son hospitalisation, les motards ont fait une immense rassemblement sous ses fenêtres pour lui rendre hommage . Et bien sur, son hymne résonnait dans toute la ville !