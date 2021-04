DMX : les motards Ruff Ryders se sont rendus à l’hôpital pour le soutenir

Le gang de bikers s'est rendu devant l’hôpital où DMX est admis pour apporter leur soutien au rappeur et ses proches.

par Team Mouv'

Hospitalisé depuis ce weekend du 3 mars, la légende du rap DMX est dans un état critique des suites d'une overdose ayant provoqué une crise cardiaque . La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le milieu et provoqué une vague d'émotions parmi les fans et dans l'industrie musicale .

Un important soutien à DMX

Depuis l'annonce, une vague de soutien importante s'est mise en place, entre les artistes exprimant leur soutien et les proches mobilisés devant l’hôpital, la mobilisation est croissante . Si bien que le gang de motards nommé Ruff Ryders en hommage à DMX, s'est rendu devant l'hôpital où est admis l’interprète de X Gon'Give It To Ya, actuellement en soins intensifs . Dans une vidéo partagée sur Twitter par la journaliste Lisa Evers, on peut constater un important rassemblement devant le White Plains Hospital où se mêlent fans, mais aussi les motards spécialement venus faire rugir leurs bécanes pour l'occasion tout en diffusant son titre phare Where The Hood At? .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

DMX, toujours dans un état critique

Si le soutien fait plaisir à voir, la réalité est moins rassurante : en effet comme le rapporte plusieurs médias américains, l'état du rappeur ne s'améliore pas : il est toujours entre la vie et la mort . Sa famille appelle à la mobilisation et aux prières en attendant que X se rétablisse . Elle a également exprimé sa reconnaissance à travers un communiqué : "La famille Simmons apprécie l’immense élan d’amour sincère, d’encouragement, de soutien et de prières pour Earl . Earl est quelqu’un dont la vie et la musique ont été une source d’inspiration et de force pour tant de personnes dans le monde . Il est rassurant de voir que ses fans lui renvoient cette même passion et cette même énergie pendant cette période difficile" .