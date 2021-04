DMX : le jour où il avait retourné Woodstock en 1999

La légende DMX nous a quittés ce 9 avril 2021, on se remémore cet été 1999 où il a performé au festival Woodstock '99.

par Team Mouv'

DMX est mort. Earl Simmons, plus connu sous le nom de DMX nous a quittés ce vendredi 9 avril 2021 à l'âge de 50 ans .

Une bien triste nouvelle qui endeuille bien évidemment ses proches, sa famille, mais également ses fans et l'industrie de la musique qui perd une de ces légendes . Abasourdis par cette terrible nouvelle, on a vraiment du mal à croire qu’il a nous quittés… Car pour beaucoup d’auditeurs de rap américain comme nous, X était une véritable légende, un écorché vif au grain de voix unique qui a rythmé nos vies, nos soirées… avec des tubes par dizaines et dizaines : X Gonna Give To Ya, Party Up, Ruff Ryder’s Anthem, We Right Here… et la liste est bien trop longue .

Le monde du rap a rendu hommage à la légende . Que ce soit les rappeurs américains, comme les rappeurs français .

Le rappeur a marqué son époque : sa musique et ses exploits demeureront, comme cet incroyable concert que DMX avait donné en juillet 1999 lors du festival Woodstock '99 . Les images de ce concert fou réunissant au total 400 . 000 spectateurs ressort sur les réseaux sociaux . La prestation du regretté DMX y était incroyable

Pour regarder l'intégralité du concert incroyable ça se passe juste :

