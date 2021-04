DMX : son cercueil escorté sur un monster truck et par des motards dans les rues de Brooklyn

Les habitants de Yonkers ont rendu un dernier hommage à Earl Simmons, aka DMX.

par Team Mouv'

Le 9 avril 2021, la légende du rap US , DMX, est mort . Pour lui rendre un dernier hommage, les habitants de Brooklyn ont pu accompagner sa dépouille ce 24 avril . Le cercueil du rappeur a été transporté dans les rues de sa ville sur un immense Monster Truck . Une cérémonie religieuse de 90 minutes a également été rendue en son honneur, et re - diffusée sur les écrans de ses fans à travers le monde entier .

Un hommage public

CNN explique que de nombreux fans s'étaient réunis dans les rues de Brooklyn pour saluer la dépouille de l'interprète de Ruff Ryders Anthem. Le Monster Truck jouait également la musique de X pour ambiancer la foule en allant jusqu'au "Barclays Center arena" de Brooklyn, pour la cérémonie religieuse en comité restreint, Covid oblige . Mais qu'à cela ne tienne, les "Ruff Ryders" étaient de nouveaux présents pour honorer X dans les rues qui l'ont vu grandir !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Cérémonie touchante

CNN rapporte qu'à cause de la pandémie de coronavirus, seule la famille de l'artiste a pu assister directement à l'office religieux donné pour DMX . Les fans du monde entier pouvaient en revanche suivre en direct la cérémonie directement sur Internet . Accompagnés du chant da la chorale de Kanye West, les enfants de X se sont exprimés et on faits leurs adieux à leur père .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des funérailles VIP

Nas s'est lui aussi exprimé sur la perte de son ami . Les membres du collectif de X, Ruff Ryders Entertainment, ont ensuite pris le micro pour dire tout leur respect pour le DOG .

Depuis l'annonce de la mort de DMX, le monde du rap est sous le choc . Pour beaucoup de fans, sa musique représente toute une époque et une énergie qu'ils ne retrouveront nulle - part ailleurs . Comme souvent après la disparition d'une légende, ses streams ont d'ailleurs explosé tous les compteurs depuis sa disparition ! R . E . P légende .