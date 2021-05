DMX : la tracklist de son album posthume avec des gros feats

Un album posthume de DMX sortira le 28 mai prochain !

par Team Mouv'

Les choses sont allées très vite depuis la disparition de la légende DMX. Un album posthume a rapidement été annoncé, celui - ci s'intitulera Exodus, et la cover a été révélée il y a quelques jours . Aujourd'hui, c'est le tracklisting officiel de cet opus qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux de l'artiste décédé .

Exodus sera composé de 13 nouveaux morceaux inédits, avec des participations de très grands artistes : Usher, Jay - Z, Alicia Keys, the Lox, Snoop Dogg, Griselda, et deux couplets de Nas . Une chose est certaine, le morceau qui est particulièrement attendu et dont les fans parlent c'est le track 2 Bath Salts avec Jay - Z et Nas .

Tracklist

That’s My Dog feat . The LOX & Swizz Beatz Bath Salts feat . JAY - Z & Nas Dog’s Out feat . Lil Wayne & Swizz Beatz Money Money Money feat . Moneybagg Yo Hold Me Down feat . Alicia Keys Skyscrapers feat . Bono Male Stick Up Skit feat . Cross, Infrared, & Icepick Hood Blues feat . Westside Gunn, Benny the Butcher, & Conway Walking in the Rain feat . Nas, Exodus Simmons, & Mr . Porter Take Control feat . Snoop Dogg Exodus Skit Letter to My Son ( Call Your Father ) feat . Usher & Brian King Joseph Prayer

Rendez - vous le 28 mai pour écouter cet album de DMX, qui avait été enregistré avant sa mort, comme l'a annoncé le producteur Darrin Dean .

