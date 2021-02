DMX invite Snoop, Lil Wayne, Usher... sur son prochain album

DMX a annoncé de nouveaux featurings présents sur son prochain album : Lil Wayne, Snoop Dogg et Usher !

Grosse actu pour DMX. Peu de temps après avoir régalé tout le monde en juillet lors de son Battle Versuz face à Snoop Dogg, X annonçait la sortie d'un nouvel album. Si cette nouvelle à elle seule avait de quoi réjouir les fans de rap US de la première heure, DMX ne s'est pas arrêté là, annonçant progressivement des featurings tous plus fous les uns que les autres .

Casting XXL

Après Alicia Keys et Pop Smoke. . . ce ne sont autres que Snoop Dogg, Lil Wayne et même Usher qui rejoignent une tracklist qui met l'eau à la bouche . C'est dans une interview pour le podcast Drink Champs que DMX a annoncé : "j'ai Lil Wayne, j'ai Snoop". Compte tenu de la symbiose totale entre X et Snoop lors du battle Versuz, on ne pourrait pas avoir plus hâte d'entendre leur collaboration . Le rappeur originaire de Mount Vermon évoque plus en profondeur le son en collaboration avec Usher.

"Ça s'appelle Letter to my son ( 'Lettre à mon fils' ) ( . . . ) . Au début, mon problème c'était le piano ( . . . ) . Ensuite mon pote, Ryan King Joseph, il joue du violon . Il n'y avait que du piano dans la chanson, et je n'avais jamais fait de chanson ne contenant qu'un seul instrument . Le rendu est fou, ça te donne une claque . Et ensuite j'ai entendu le travail de Joseph, alors je l'ai ajouté au son" . Si les tournures sont un peu alambiquées, on n'a qu'une hâte c'est d'entendre le combo DMX - Usher sur une mélodie douce au piano/violon .

Il reste plus qu'à attendre une date !