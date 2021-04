DMX est mort

Earl Simmons, plus connu sous le nom de DMX nous a quittés ce vendredi 9 avril 2021 à l'âge de 50 ans.

par Team Mouv'

C’est le genre d’article qu’on aurait préféré ne pas écrire, du moins le plus tard possible… le légendaire DMX est décédé à l’âge de 50 ans suite à une crise cardiaque provoquée par une overdose . L'information a été annoncée au média XXL par la famille de DMX .

Encore un rappeur parti trop tôt

Hospitalisé samedi 3 avril près de New York, après une crise cardiaque causée par une overdose, Earl était depuis plusieurs heures dans un état critique, au stade végétatif . Une info relayée par TMZ, qui avait été malheureusement confirmée par son avocat . Entre la vie et la mort, les heures de DMX étaient clairement comptées et les médecins présents étaient plutôt pessimistes . Ce vendredi 9 avril, le rappeur new - yorkais s’en est allé .

Une légende qui a marqué l’histoire du hip hop

Né à Mount Veron dans l’état de New York le 18 décembre 1970, DMX a grandi dans le quartier de Yonkers, qui deviendra le fief du collectif Ruff Ryders auquel il appartenait . Enfant battu et fugueur, Simmons s’est réfugié dans la musique à l’âge de 18 ans en commençant par le beatbox. 9 ans plus tard, il décroche son premier contrat chez Def Jam et délivre son premier album It's Dark and Hell Is Hot en 1998 qui connait un énorme succès aux USA grâce à sa voix et son flow uniques . Il enchaîne ensuite les albums à succès pendant plusieurs années à l’image de …And Then There Was X, vendu à 6 millions d’exemplaires en 1999 . Il sera le premier artiste à placer 5 albums consécutifs à la première place du Billboard . Mais en 2008, il rencontre des problèmes avec la justice et fait une pause de quasiment 3 ans dans sa carrière musicale .

Son dernier album Undisputed date de 2012 et depuis plus rien . Ces derniers mois, DMX était d’ailleurs en train de préparer un nouvel album avec Swizz Beatz prévu pour 2021… En plus de la musique, Earl a connu une autre carrière dans le cinéma avec plusieurs films à son actif : Belly, comme Roméo doit mourir avec Jet Li et Aaliyah, Hors limites, En Sursis…

Abasourdis par cette terrible nouvelle, on a vraiment du mal à croire qu’il a nous quittés… Car pour beaucoup d’auditeurs de rap américain comme nous, X était une véritable légende, un écorché vif au grain de voix unique qui a rythmé nos vies, nos soirées… avec des tubes par dizaines et dizaines : X Gonna Give To Ya, Party Up, Ruff Ryder’s Anthem, We Right Here… et la liste est bien trop longue .

Evidemment, toutes nos pensées vont vers sa famille, ses proches, ses enfants… Le hip hop perd encore une légende trop tôt, mais ce qui est sûr que sa musique restera éternelle et continuera de résonner dans nos oreilles… encore pour un long moment . Merci pour tout X, tu nous manques déjà .

