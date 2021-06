DMX : Def Jam a participé au financement de ses funérailles

Def Jam, le label de DMX a couvert les frais d'enterrement du regretté rappeur.

par Team Mouv'

Disparu le 9 avril dernier, DMX aura marqué l'histoire comme les esprits et laissé une peine immense dans le monde du rap : sa mort aussi soudaine qu'inattendue a bouleversé le monde du rap et laissé des fans désemparés . Avec lui s'en est allé la fin d'une époque, une légende de plus nous quittait .

Son label l'accompagne jusqu'au bout

Comme le rapporte Complex, c'est le label Def Jam duquel faisait partie DMX qui a couvert les frais relatifs aux funérailles de la légende, soit une cérémonie commémorative pour une somme de 35 000 dollars. Une dépense prise volontairement en charge par le label, qui comprend le transport du corps jusqu'à la maison funéraire, embaumement, les fleurs, le corbillard ainsi que le cercueil rouge transporté par un Monster truck .

Il y a quelques semaines, un premier album posthume produit par Swizz Beatz et signé par Def Jam était dévoilé . Intitulé Exodus, le projet se compose de 13 titres sur lesquels on retrouve de nombreux invités prestigieux tels que Lil Wayne, Nas, Jay - z, Snoop Dogg, ou encore The LOX . .