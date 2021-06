DMX : 50 titres inédits encore en studio

D'après le producteur Dame Grease, 50 titres inédits seraient encore en studio prêts à sortir.

par Team Mouv'

Comme on le sait, DMX avant son décès était de retour en studio après une longue absence, il avait même fini d'enregistrer un album durant la pandémie . Son premier album posthume sortait d'ailleurs le 28 mai dernier, intitulé Exodus , il était accompagné d'un teaser incroyable partagé par son ami et producteur Swizz Beatz . L'album se compose de nombreux feats avec les plus grands rappeurs et artistes, amis également du regretté X, comme Snoop Dogg, Lil Wayne, Nas, Jay - z . . .

De nouveaux titres inédits

Si le premier album posthume de la légende du rap, Exodus offre déjà 13 titres, il semblerait que de nombreux autres morceaux inédits soient encore en studio prêts à sortir . C'est ce qu'a déclaré le producteur Dame Grease, comme le rapporte Hot New Hip Hop, pour ceux qui ont suivi la longue carrière de DMX, Dame Grease a produit de nombreux classiques et surtout le premier album studio de l'artiste intituléIt's Dark And Hell Is Hot sorti en 1998 . Si Dame est une référence dans la carrière de X, il a pourtant été absent sur le dernier album posthume de ce dernier . Cependant, il a en sa possession près de 50 titres inédits prêts à sortir : un nouvel album pourrait donc voir le jour, perpétuant ainsi l'héritage du grand X .

Si le projet ne reste qu'une idée, le producteur émet pourtant une condition : si un nouvel album posthume doit être édité, ce ne sera possible qu'avec un accord du label Dej Jam Records qui n'a pour l'instant pas communiqué à ce sujet . Affaire à suivre donc . . .