DJ Quik brûle un billet Death Row et réclame des crédits pour 50 Cent, 2Pac...

Dj Quik réclame ses droits pour le travail accompli sur de nombreux hits comme ceux de 50 Cent, Nelly, 2Pac...

par Team Mouv'

Le producteur du label Death Row Records, et rappeur Dj Quik s'est exprimé sur un live Instagram durant lequel il apparait en train de bruler symboliquement un chèque de royalties du label .

Frustration et rancune

S'adressant à la caméra, le producteur exprime sa frustration concernant le montant des chèques qu'il a reçu, estimant que son travail et son investissement pour Death Row Records méritaient plus de reconnaissance, faisant également référence aux titres sur lequels il a travaillé comme Hot in Herre de Nelly, King Kuta de Kendrick, All Eyez On Me de 2Pac. . . Dans la vidéo, on peut l'entendre dire : "Je suis fatigué d'être le larbin de service, je veux tous mes crédits pour tout ce que j'ai fait pour cette industrie, ça suffit ! "

Pour le moment aucune réaction du coté du label, on espère que Dj Quik arrivera à trouver un compromis pour répondre à ses frustrations, en attendant, de nombreux fans le soutiennent .