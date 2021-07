DJ Khaled veut toujours sa collab avec Eminem et Dr. Dre

DJ Khaled a avoué vouloir collaborer avec Dr. Dre et Eminem.

DJ Khaled a réussi à faire des collaborations avec toutes les plus grandes têtes d'affiche du rap . Mais il n'a pas encore eu la chance de travailler avec des poids lourds comme Eminem et Dr . Dre . Il avoue dans une interview que ça le tenterait de faire un projet avec eux pour faire "the best music" . Une bonne idée ?

DJ Khaled le roi de la collab

Dans une interview pour le magazine américain US, le producteur s'est confié sans langue de bois . Selon lui, il a collaboré "avec presque tout le monde avec qui ( il serait ) prêt à travailler" . Mais il avoue à la journaliste qu'il a envie de travailler avec Eminem et Dr . Dre sur un projet perso . "Je veux travailler avec Dr . Dre . J'ai travaillé avec Dr . Dre sur le projet de Rick Ross, mais je n'ai jamais travaillé avec lui sur un de mes projets, sur lequel j'aimerais travailler avec lui . Je n'ai jamais enregistré avec Eminem, j'adorerais faire un disque avec Eminem . " En tout cas, on est prêt à parier qu'un projet entre eux pourrait rafler le top des charts dès sa sortie . . . de quoi encore faire pleurer DJ Khaled.

Plein d'idées de feats

Bien lancé pour sur le sujet, il glisse aussi lors de l'interview qu'il souhaiterait collaborer avec . . . Andre 3000 et Adèle . En ce qui concerne le rappeur d'Atlanta, ça risque d'être difficile, l'interprète de Hey Yah ! est quasiment intouchable .

L'interview complète est à regarder ci - dessous :

Eminem et Dre overbookés ?

Les deux rappeurs ont beaucoup travaillé ensemble récemment sur l'album Music To Be Murdered d'Eminem, que ce soit sur les morceaux de la face A que la face B . Selon Hot New Hip Hop, les rois du rap se sont rencontrés avec Kanye West pour un remix de Use This Gospel, mais le titre n'a pas encore été révélé .