DJ Khaled lâche son nouvel album feat Cardi B, Migos, Drake...

15 ans après son premier album Listennn, DJ Khaled délivre ce vendredi 30 avril 2021 son douzième album avec comme d'habitude un paquet de stars du rap game .

We The Best

Ne voulant pas jouer la carte de la promotion intensive sur plusieurs semaines, mois . . . le célèbre producteur a annoncé par surprise et seulement 2 jours avant la sortie du projet, en dévoilant la cover avec ses deux enfants . Une annonce express donc, qui se fait de plus en plus souvent du côté des poids lourds du rap game qui n'ont plus grand intérêt à teaser leur album trop longtemps, l'effet de surprise suffit pour exciter le public. Revenons à ce fameux Khaled Khaled qui comporte 14 titres avec une liste d'invités démentielle ( dans l'ordre du projet ) : Lil Wayne, Jeremih, Lil Baby, Lil Durk, Cardi B, H . E . R, Migos, Post Malone, Megan Thee Stallion, Da Baby . . . et la liste est encore hyper longue .

Régalez - vous :

Un projet qui tombe à pic pour ambiancer nos prochaines soirées estivales, que Kanye West a validé comme jamais en le découvrant en avant - première en studio .