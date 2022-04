DJ Khaled intronisé au Hollywood Walk Of Fame

DJ Khaled reçoit son étoile à Hollywood.

Plus on avance dans le temps, plus les stars du hip-hop se voient recevoir les honneurs d'instances historiques.

DJ Khaled a son étoile

Ce lundi 11 avril, DJ Khaled a reçu une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté ses anciens collaborateurs Jay-Z, Diddy et Fat Joe. L'étoile de Khaled est officiellement la 2 719e depuis l'achèvement du Walk Of Fame en 1961. Pour marquer l'occasion, le producteur américain a également reçu une très longue poignée de main de la part de Jay-Z.

Également accompagné de sa femme Nicole et de leurs deux fils Asahd et Aalam, DJ Khaled a déclaré lors de la cérémonie : "Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire, je suis quelqu'un de différent. Il n'y a qu'un seul Khaled... Je veux que mon étoile représente la lumière, l'amour qui brille sur tout le monde. Dieu m'a mis sur terre pour être une lumière."

Il poursuit : *"Quand il fait sombre, je suis la lumière et quand c'est lumineux, je suis une lumière plus brillante... Donc je veux que tout le monde prenne cette lumière d'étoile et sache que c'est pour toujours et c'est pour nous tous... C'est pourquoi je dis toujours que nous sommes les meilleurs et que je crie et continue, parce que ce n'est pas seulement moi, c'est nous."*

Avec cette intronisation, DJ Khaled s'installe définitivement comme une figure imminente du rap US et même plus, de la culture américaine.