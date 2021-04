DJ Khaled a fait écouter son album à Kanye West en mangeant des œufs et du ketchup

Kanye West et DJ Khaled ont partagé un déjeuner tout en écoutant l'album de ce dernier.

Fraichement divorcé, Kanye West a donc un planning mon chargé qu'il peut consacrer à voir ses amis, comme Dj Khaled à qui il a rendu visite . Les deux compères ont ainsi pu écouter le douzième album prévu pour ce vendredi 30 avril de Khaled, intitulé Khaled Khaled .

Brunch et musique

Dans une vidéo partagée par le producteur et Dj, on peut avoir un aperçu de leur journée en studio lors de l'écoute du projet de l'un et de l'autre, en compagnie du directeur du département Apple Music Content, Larry Jackson . Tous les trois semblent passer un bon moment pour cette session inédite . Comme à son habitude, Khaled nous offre un florilège de pas de danse qui font aujourd'hui sa marque de fabrique .

Dans la légende du post, ce dernier raconte qu'il a reçu la visite inattendue de Kanye aux alentours de 8 heures du matin, et que ce dernier aurait par la suite demandé des œufs et du ketchup à la chef personnelle de Khaled .

Il y a quelques jours, DJ Khaled annonçait la sortie imminente de son album Khaled Khaled, avec la cover, et la Track List ainsi que les gros feats prévus . Le compte à rebours est lancé !