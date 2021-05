DJ Khaled en larmes en apprenant qu'il est numéro 1 du Billboard

C'est un DJ Khaled très ému qui découvre que son album "Khaled Khaled" est en tête du classement au Billboard.

par Team Mouv'

Ce sont des larmes de joie et d'émotions qui coulent sur les joues de DJ Khaled, visiblement très ému de découvrir que son dernier album Khaled Khaled sorti le vendredi 30 avril dernier, se place en première place des charts .

We The Best Music

En effet, il s'agit du 3ème album du producteur à atteindre la place de numéro un dans le top 200 au Billboard, avec un total de 106 . 87 millions de streams pour Khaled Khaled. Un excellent démarrage pour la première semaine de sortie de l'album . Un projet qui doit également son succès aux nombreux feats - formule magique de Dj Khaled et sa marque de fabrique - avec de grosses têtes d'affiche telles que Drake, Lil Baby, Jay - Z, Nas, Justin Bieber, Justin Timberlake pour le coté masculin, et du coté féminin Cardi B, Megan Thee Stallion. . .

C'est dans une vidéo touchante partagée sur ses réseaux que le producteur et père de deux enfants a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance : "J'ai pleuré tant de nuits . Des larmes de joie et peine pour cet album . Tous vos messages, appels et gentils mots m'ont vraiment touché . Dieu est bon ! Merci"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour l'écouter c'est juste ici :

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix