DJ Khaled annonce la sortie imminente de son album et dévoile la cover incroyable

Le producteur annonce également qu'il lâchera le tracklist aujourd'hui à 21 heures !

par Team Mouv'

C'est bientôt l'été et forcément DJ Khaled pointe le bout de son nez ! Roi du hit estival, le producteur américain revient avec un nouvel album. Ça fait maintenant deux ans qu'on attend un retour du DJ originaire de la Nouvelle - Orléans, depuis la sortie de Father Of Asahd en mai 2019 . Certes il a entretemps collaboré avec Drake sur un double single mais rien de très majeur à signaler .

Bonne nouvelle donc, puisque le boss du label We The Best Music revient ce vendredi avec Khaled Khaled. Il vient d'ailleurs de dévoiler la cover de l'album . On y aperçoit Khaled en train de prier dans son jardin entouré de ses deux garçons habillés exactement comme lui . En légende, le DJ nous prévient que cet album est un "cadeau pour le monde" . Ça annonce du très lourd !

Bientôt la tracklist

Niveau collaborations, on devrait également être servi ! DJ Khaled n'a jamais déçu et nous a habitué à des feats XXL . Après avoir officialisé des sons avec Justin Bieber, Justin Timberlake, et Meek Mill, d'autres grands noms sont pressentis : Travis Scott, Drake, Roddy Ricch, Post Malone, Lil Wayne, Migos, H . E . R, Lil Baby, Nas, ou encore Jhené Aiko . Dans le post ci - dessous, le DJ américain annonce également qu'il essayera de passer un dernier coup de fil pour de la "magie de dernière minute" . Un morceau qui s'ajoute dans la derniere ligne droite avant la sortie de l'album ?

On ne devra finalement pas avoir besoin d'attendre longtemps puisque dans une dernière vidéo postée il y a moins d'une heure sur son compte Instagram puis retirée, Khaled annonce qu'il balancera la tracklist ce mercredi à 21 heures, heure française .