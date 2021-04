DJ Khaled cède sa luxueuse villa de Beverly Hills pour 12,5 millions de dollars

Dj Khaled se sépare de sa villa sur la côte ouest pour la coquette somme de 12,5 millions de dollars.

par Team Mouv'

C'est une transaction discrète qui s'est déroulée ces derniers jours, l'un des producteurs rap le plus vogue de ces dernières années vient de céder sa luxueuse villa, de style château français située dans les hauts quartiers de Beverly Hills .

Millions dollars deal

Acquise en 2016 pour 9,9 millions de dollars, dont le précédent locataire était le chanteur Robbie Williams, Dj Khaled acquiert ainsi une plus - value de 2,6 millions en la vendant 5 ans plus tard pour 12,5 millions de dollars . La demeure ne restera pas libre longtemps puisqu'elle a déjà ses nouveaux acquéreurs : un chirurgien plastique, David Amron et sa femme Jessica seront les nouveaux propriétaires de ce pavillon de près de 1000m2, caché dans les hauteurs de Beverly Hills . La villa offre 6 chambres et 8 salles de bains, ainsi qu'une immense cuisine, et la piscine dans le jardin ainsi qu'une salle de sport comme le rapporte Rap Up.

Un album en approche ?

Dans le même temps, le producteur a annoncé être en train de finaliser son futur projet . Actuellement en Jamaïque, le DJ a annoncé via un post Instagram être à 97% prêt pour son album. Il travaille actuellement aux côtés de Buju Banton, figure incontournable du Reggae dancehall .

