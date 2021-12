DJ Khaled affirme qu'il a bossé 97% de sa vie gratuitement

DJ Khaled confie : "97% de ma vie j'ai travaillé gratuitement".

par Team Mouv'

Le week-end dernier, lors d'une interview avec les podcasters Rashad Bilal et Troy Millings, DJ Khaled a donné quelques conseils à ceux qui se lancent dans la musique et exposé certaines des clés de son succès.

"97% de ma vie j'ai travaillé gratuitement"

Lors de sa conversation avec Bilal et Millings, l'auteur de Father of Asahd a évoqué la valeur de la patience et du temps qui lui a fallu pour être la star qu'il est aujourd'hui. "Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain pour moi. Quincy Jones n'a pas fait Thriller avant d'avoir 50 ans. Moi, quand j'ai eu 40 ans, c'est là que j'ai eu mon plus grand succès. J'ai travaillé gratuitement 90% de ma vie, 97% de ma vie j'ai travaillé gratuitement. Et tout le monde peut en témoigner. Mais je savais ce qu'il fallait faire, donc si tu utilises tes médias sociaux et que tu répands ces bonnes choses, tu reçois ces bonnes choses en retour. C'est la clé", a-t-il déclaré.

Hormis cette déclaration, DJ Khaled a révélé qu'une nouvelle collaboration avec Drake était en préparation : "J'ai de nouvelles chansons qui sortiront bientôt avec Drake". Intitule de préciser que celle ci ne risque pas d'être gratuite.