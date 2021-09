Diddy réclame un battle Verzuz contre Dr. Dre

Diddy est chaud d'un battle contre Dr. Dre.

par Team Mouv'

Le Verzus est un programme qui invite deux musiciens, principalement de R & B et de hip - hop, à mettre en valeur leurs discographies dans deux séries de 10 chansons au cours d'une session de trois heures . Après que bon nombre de MCs se soient affrontés, il se peut qu'un duel Dr Dre vs Puff Daddy voit le jour, c'est en tout cas le souhait de ce dernier .

Un battle historique

L'émission, qui a vu le jour en mars 2020, nous a offert de grands moments et de superbes duels comme celui entre Snoop Dogg et DMX, entre Swizz Beatz et Timbaland ou encore le tour dernier entre Fat Joe et Ja Rule. C'est d'ailleurs cette dernière battle qui est à l'origine de la révélation de Diddy .

En effet le célèbre producteur suivait le Verzus en live. Interrogé sur qui il aimerait affronter, celui qui s'est proclamé roi de New York, Miami et Los Angeles a déclaré : "La seule personne contre laquelle je ferais ça, c’est Dre" .

Ce possible duel avait déjà été mis sur la table l'année dernière . Des rumeurs disaient que les deux célèbres producteurs étaient en discussion avec Verzus mais rien n'a eu lieu depuis . Cette fois ci sera - t - elle la bonne ? Pour l'instant pas de réponse de la part de Dr Dre . En tout cas une chose est sûre ce battle serait l'un des plus mémorable de la franchise .