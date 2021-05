Diddy change encore de nom

L'homme que l'on a connu sous les noms de Puff Daddy, Diddy en passant par Puffy ou encore Brother Love, vient de dévoiler son permis de conduire et son nom a encore changé...

par Team Mouv'

Monsieur Combs a fait une annonce sur ces réseaux de la plus haute importance, son permis de conduire à l'appui, l'artiste nous dévoile son nouveau nom, appelez - le désormais "Love", en effet, Sean a ajouté le nom de Love comme son deuxième nom officiel, son patronyme complet est Sean Love Combs :

Regardez ce que je viens de recevoir par la poste aujourd'hui . C'EST OFFICIEL ! ! ! BIENVENUE DANS L'ÈRE DE L'AMOUR .

Déjà en 2017, une annonce sur Twitter avait suscitée de nombreuses réactions, Diddy ( oui désolé si tu nous lis Sean, mais on est pas encore habitué . . . ) avait écrit :

J'ai des nouvelles très, très sérieuses .

"J'ai prié sur ce sujet . . . Je sais que c'est risqué parce que ça pourrait passer pour ringard pour certaines personnes . J'ai décidé de changer à nouveau mon nom . Je ne suis plus ce que j'étais avant . Je suis quelque chose de différent . Mon nouveau nom est donc Love, alias Brother Love . Je ne répondrai pas à Puffy, Diddy, Puff Daddy__, ni à aucun de mes autres surnoms, mais à Love ou Brother Love . "

Brother Love marque le début d'un nouveau cycle pour Sean Love Combs. . . et aussi un sacré casse - tête pour son staff chargé de sa com' et du référencement SEO . . .