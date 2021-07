Diddy : après avoir partagé un message d'inspiration, les internautes se moquent de lui

Internet est sans pitié quand il s'agit de se moquer et Diddy en a fait les frais.

par Team Mouv'

Si Diddy est incontestablement un des piliers les plus influents du rap US, son statut de rappeur et producteur légendaire ne l'empêche pas pour autant d'être une cible pour les moqueries des internautes qui peuvent parfois se montrer impitoyables .

Le message d'inspiration qui se transforme en fail

Il est maintenant d'usage de voir certaines célébrités partager des messages d'inspiration et d'encouragements sur les réseaux : c'est le cas de Diddy qui a eu la bonne ( ou mauvaise ) idée de révéler sa vision très personnelle de ce que signifie "travailler dur pour ses rêves" . En effet, ce dernier profitant de son train de vie luxueux a partagé sur son compte Instagram, une vidéo de lui au bord de sa piscine en train de déguster une mangue : "Tu pourrais le faire, tu pourrais être qui tu veux, toi aussi tu pourrais être en train de manger une mangue, avec l'océan derrière toi__ . Je n'ai rien de spécial, c'est juste que j'ai la dalle, la dalle de réussir, tu vois ce que je veux dire ? Je veux pouvoir manger des mangues quand je veux" peut - on l'entendre dire à travers la musique de fond .

Si jusqu'ici on peut aisément saisir la métaphore derrière ce premier message, le second écrit en légende du post a généré quelques réactions mitigées et les moqueries des internautes .

Les internautes peu convaincus

Pour accompagner cette vidéo, Diddy a fait part d'une "anecdote" : "Un jour quand j'étais jeune, je me suis réveillé et il y avait une quinzaine de cafards sur mon visage . A ce moment là j'ai dit non, je refuse de vivre ainsi . Travaillez dur, croyez en vos rêves les plus fous et ne vous contentez jamais du peu ! " . Une déclaration que les internautes ont très vite mis en doute, surtout à cause des "quinze cafards" et se sont lâchés sur Twitter .

Diddy ment, j'ai déjà eu des cafards et ils ne sont jamais restés sur mon visage, ils ont d'autres choses à faire .

RT si vous avez été l'un des cafards sur le visage de Diddy

