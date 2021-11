Des clones de Kanye West ont envahi les rues de New York ce week-end

Une bande de clones de Kanye West ont défilé dans les rues de New York ce week-end.

Alors qu'il vient de sortir la version Deluxe de Donda, il semble que Kanye West fasse une nouvelle fois parler de lui pour des fais extra-musicaux.

Kanye dans toutes les combines

Au cours du week-end du 13-14 novembre, des personnes se promenant dans les rues de New York ont rencontré une bande de clones de Ye, portant des ensembles entièrement noirs avec des bombers, des casquettes et, bien sûr, les écouteurs caractéristiques de l'artiste. Pour aller encore plus loin, l'auteur de Hurricane a également demandé à ses sosies de porter l'un des masques étranges qu'on l'a vu porter ces derniers temps.

Des vidéos postées sur la page de DJ Akademiks montrent le groupe de clone de Kanye faisant des selfies avec des passants, envahissant les rues et marchant en grand groupe, les rendant ainsi beaucoup plus impréssionnants.

Comme des panneaux d'affichage de Donda (Deluxe) sont apparus à Los Angeles au cours des derniers jours et que l'album est sorti ce lundi 15 novembre, il est probable que ces clones aient fait partie d'une opération marketing afin de teaser la sortie de la réédition.