Denzel Washington est-il le GOAT ? Roddy Ricch donne son avis

Lors d'une interview, Roddy Ricch a évoqué Denzel Washington, une de ses grandes sources d'inspiration.

par Team Mouv'

Roddy Ricch était l'invité de Complex, pour le lancement de leur nouveau show GOAT Talk, une interview filmée dans laquelle l'artiste invité donne son classement du ou de la meilleure dans un domaine spécifique .

Un tout nouveau programme

Pour ce nouveau concept Roddy Ricch était le premier invité à lancer officiellement ce nouveau format d'environ 5 minutes dans lequel il répond à une dizaine de questions variées : cela peut aller de "Quel est ton film préféré ?" à "Quel est le meilleur burger ?" par exemple . C'est donc naturellement que la question du meilleur acteur s'est proposée durant l'échange . Question à laquelle Roddy a répondu sans hésitation que pour lui, le GOAT du cinéma était Denzel Washington. Il a justifié sa réponse en ajoutant que Denzel était l'acteur qui a toujours été présent dans son quotidien, depuis qu'il a vu tous ses films avec sa famille, évoquant sa tante et sa grand - mère . Un bel hommage pour l'acteur de toute une génération, sacré meilleur acteur du 21ème siècle dans le classement du NY Times en novembre 2020 .

Roddy Ricch s'est fait connaitre du grand public avec son single The Box, dont les premières notes grinçantes sont reconnaissables n'importe où et ont créée le buzz autour de lui . Le succès de The Box suit celui de l’album dont il est extrait, Please Excuse Me for Being Antisocial, premier du Billboard lors de la semaine de sa sortie mi - décembre 2019 .

Pour retrouver l'interview complète, c'est juste ici :