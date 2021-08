Def Jam signe un rappeur qui a (presque) la même voix que Jay-Z

H-D vient de signer chez Def Jam et son rap a des airs de ressemblance avec celui de Jay-Z.

par Team Mouv'

H - D est un rappeur de Brooklyn qui vient de signer sur Def Jam . Si sa carrière explose, il est souvent mentionné pour avoir la même voix que Jay - Z plus jeune ! La relève est assurée ou pas ?

Un succès rapide

Le New - Yorkais est dans le viseur de la scène rap depuis 2019 et comptabilise des millions de vues sur YouTube . Désormais il rejoint la grande famille de rappeurs au sein du label Def Jam . H - D a posté ce 18 aout une vidéo Instagram de sa signature chez le géant du rap . En légende il écrit très fier de maintenant faire partie d'une major : "Accord signé . Tout le monde dans mon cercle a rendu cela possible . Je vous aime tous . Quel beau moment . " Le rappeur mentionne sa nouvelle maison de disque, le vice - président exécutif de Def Jam, Noah Sheer, et Universal Music Group .

Un Jay - Z 2 . 0 ?

La ressemblance de son flow avec celui de l'ancien boss du label, Jay - Z, lui colle à la peau . Comme le souligne HipHopDX, il s'est confié sur la comparaison dans une interview de 2020 pour The Sitdown with EmEz : "Honnêtement, je le vois comme un énorme compliment" . HD ajoute qu'"être comparé à l'un des plus grands de tous les temps est une chose phénoménale . " Dans son discours il souligne aussi que son histoire est différente et qu'il est "capable de ( se ) distinguer" . Pas facile d'être comparé à un OG !

