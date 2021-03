Death Row : pour ses 30 ans, le label ressort des K7 de Snoop Dogg, Dr. Dre, 2Pac...

À l'occasion des 30 ans de Death Row, le label mythique s'apprête à ressortir en version cassette quatre albums mythiques de Snoop Dogg, Dr. Dre et 2Pac !

par Team Mouv'

Fans du rap US des années 90, vous allez être servis . Le mythique label Death Row qui a compté dans ses rangs une myriade de grands noms comme Dr . Dre, 2Pac, Snoop Dogg, ou encore Nate Dogg, s'apprête à fêter ses 30 ans. Et pour l'occasion, le label va sortir quatre cassettes collector en édition limitée, et pas n'importe lesquelles !

La crème du rap West Coast des années 90

C'est le compte Instagram Tapehead City qui a partagé la nouvelle via un post . Sur la photo, on peut voir les quatre cassettes en question : l'album The chronic de Dr . Dre ( 1992 ) , l'album Doggystyle de Snoop Dogg ( 1993 ) et deux albums de 2Pac, All Eyes On Me ( 1996 ) et son projet The Don Killuminati ( 7 Day Theory ) réalisé sous l'alias Makaveli .

Les pré - commandes sont disponibles sur le site de Tapehead City, et autant vous dire que les exemplaires risquent de partir vite . Tentez de mettre la main sur ses cassettes qui vous feront voyager trente ans en arrière au rythme inimitable des instrus West Coast. Et pour rester dans le même registre, au cas où vous seriez passé à côté, on a appris la semaine dernière que Dr . Dre avait bien failli collaborer avec The Notorious B . I . G . . . Plus d'infos juste ici :