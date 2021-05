Death Row lance un musée virtuel pour les 30 ans du label

Le label culte du rap des années 90 a maintenant droit à son musée.

par Team Mouv'

C'est l'un des labels les plus connus de l'histoire du rap : le fameux Death Row, fondé à Los Angeles en 1991 par Dr . Dre et Suge Knight . En plus d'avoir un cofondateur sulfureux ( Suge Knight ) , le label possédait dans ses rangs trois pointures de la musique de l'époque : 2Pac, Snoop Doggy Dogg et Dr . Dre, rien que ça .

Cette année, le label fête ses 30 ans . En 30 ans, le label aura écoulé plus de 50 millions de disques à travers le monde, un chiffre colossal qui s'ajoute à la légende du label . Et pour marquer cet anniversaire un peu spécial, Death Row (qui existe encore en 2021, récemment acquis par la société de jeux Hasbro) vient d'ouvrir un musée virtuel intitulé The Death Row Experience. Celui - ci est accessible depuis un smartphone ou un ordinateur . Une fois sur le cite, on retrouve l'histoire du musée, des photos, de la musique, des anecdotes et même des NFT .

L'expérience est vraiment réussie, on vous conseille d'allez jeter un oeil si vous appréciez Death Row et ses artistes . Emotions garantie .