DaBaby s'excuse après ses propos homophobes : "je dois être éduqué sur ces sujets"

Il semblerait que le rappeur n'ait plus d'autres choix que de s'excuser publiquement.

par Team Mouv'

Comme on pouvait s'y attendre, DaBaby s'est finalement exprimé sur ses réseaux sociaux pour dévoiler un message d'excuse pour les propos homophobes et discriminants qu'il a tenu sur scène lors de son passage au festival Rolling Loud .

Des excuses . . . tardives

Après avoir subi les conséquences de ses propos inadmissibles, comme l'annulation de partenariats ou encore la déprogrammation d'un festival, DaBaby s'est finalement décidé à présenter des excuses publiquement . C'est sur ses réseaux que le rappeur a posté un message dans lequel il s'excuse d'avoir blessé la communauté LGBTQIA + .

Seulement, il est difficile d'être convaincu de la sincérité de ce message qui ressemble à une stratégie de sauvetage médiatique de dernière minute . En effet, le rappeur commence d'abord par mettre en cause les réseaux sociaux : "Ça va si vite sur les réseaux que les gens veulent te détruire avant même que tu aies la possibilité de grandir et d'apprendre de tes erreurs" puis met en avant son passé difficile "pour un homme comme moi qui a du partir de rien dans des conditions difficiles . . . " puis argumente qu'il avait "simplement besoin d'être éduqué avec gentillesse, sagesse et patience sur ces sujets" et enfin présente ses excuses à la communauté LGBTQIA +"Je m'excuse pour mes commentaires dégradants et blessants, pour les commentaires ignorants sur le Sida et je sais que l'éducation sur ce sujet est importante" . Un discours qui sonne clairement faux et peu sincère, surtout que les commentaires ont évidemment été désactivés sous le post .