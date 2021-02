DaBaby révèle le prix exorbitant pour un feat avec lui

DaBaby a récemment évoqué l'évolution du prix de ses couplets au fur et à mesure de sa prise d'importance sur la scène rap US.

par Team Mouv'

Il n'est pas rare de voir un rappeur faire augmenter ses prix à mesure que son succès grandit . Ainsi, c'est par exemple Lil' Durk qui avait annoncé ne plus accepter de faire de concerts pour moins de 200 000 dollars . En effet, le rappeur de Chicago estimait alors faire partie du top 3 des meilleurs rappeurs . . . d'où la somme exorbitante . Plus récemment, c'est DaBaby qui a évoqué l'évolution de ses prix.

De 5000 à 300 000 le couplet

Et pour cause, l'artiste originaire de l'Ohio a le vent en poupe depuis quelques années . Après trois albums ultra bien reçus par la critique, DaBaby enchaine les featurings qui deviennent des hits, le dernier en date étant sa participation au morceau Cry Baby de Megan Thee Stallion . Fort de ces succès, DaBaby a partagé une story Instagram dans laquelle il filme un extrait de son morceau Leave me alone, sorti il y a maintenant plus de 2 ans . En 2019, dans le son en question il disait "mon prix pour les featurings a changé, je prends 5000 maintenant" . Désormais, il prend 300 000, ce qu'il ne manque pas de rappeler dans la légende de sa story .

Capture d'écran Instagram DaBaby (@dababy)

"_De 5000 à 300 000 un couple_t", sacré glow - up . Ce changement de prix témoigne du succès aussi impressionnant que rapide de DaBaby ! Un succès si important que le rappeur prévoit déjà de prendre sa retraite pour créer d'autres stars, vous pouvez retrouver l'article à ce propos juste ici :