DaBaby esquive une basket adidas jetée par un fan en plein concert

DaBaby a reçu une basket lors du festival Rolling Loud Miami 2021, il n'a pas vraiment apprécié le geste... Ce moment est devenu viral.

par Team Mouv'

L'un des plus grands festivals de hip - hop américain se tenait à Miami en Floride du 23 au 25 juillet, il s'agit du Rolling Loud, une programmation qui en impose et une ambiance de feu ! DaBaby était très attendu mais visiblement pas que par ses fans puisque lors de sa performance, il a reçu une chaussure. . . Et il n'a pas vraiment apprécié le geste puisqu'il s'est adressé à la foule :

Qui a jeté cette put * * * de m * * * * de pompes adida [ adidas ] ?"

DaBaby a mal prononcé le nom de la marque de chaussures Adidas et le terme "Adida" est alors devenu une tendance sur Twitter . . .

Ce geste, qui enfreint toutes les règles d’hygiène et de convivialité, est peut - être la conséquence d'un des choix de DaBaby, celui de convier sur scène le rappeur Tory Lanez, artiste particulièrement controversé suite aux accusations de tentative de meurtre sur Megan Thee Stallion. . . On ne saura jamais la raison qui a poussé cette personne à se séparer d'une de ses chaussures ! Et l'histoire ne dit pas si il s'agissait de sa taille . . .