DaBaby devait enregistrer une vidéo d’excuse avant de se produire à Lollapalooza

La tourmente dans laquelle DaBaby s'est enfermée suite à ses propos inadmissibles, continue de s'épaissir . La dernière retombée en date de ce scandale est l'annulation de dernière minute de son passage sur scène au festival Lollapalooza, qui se tenait du 29 juillet au 2 aout à Chicago .

Une promesse non tenue

Si les raisons de sa déprogrammation sont évidentes, il y a un autre détail qui vient d'être révélé : comme le rapporte Hot New Hip Hop, il y avait un accord entre DaBaby et le festival pour préserver son passage sur scène . En effet, l'équipe du rappeur avait promis aux organisateurs que celui - ci présenterait une vidéo de lui s'excusant pour les propos qu'il a tenu, seulement DaBaby a manqué de tenir sa promesse et le festival a alors déprogrammé son set quelques heures seulement avant son arrivée sur scène .

Ce n'est que ce lundi que le rappeur s'est exprimé sur ses réseaux en demandant pardon .