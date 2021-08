DaBaby : des dizaines d’associations LGBT lui proposent une formation

DaBaby a reçu une lettre ouverte d'une dizaine d'associations pour combattre le VIH/SIDA et défendre la cause LGBTQIA+.

par Team Mouv'

DaBaby s'est excusé après avoir eu des propos homophobes et sérophobes au festival Rolling Loud et a admis qu'il doit être "éduqué sur ces sujets" . Il n'avait pas besoin de le dire deux fois . . . Une dizaine d'associations de la communauté LGBTQIA + et VIH/SIDA lui ont adressé une lettre ouverte pour l'éduquer !

Le calme après la tempête

Après l'énorme backlash contre DaBaby, l'heure est maintenant à l'éducation et à la communication . La chanteuse pansexuelle, Miley Cyrus, se dit prête à ouvrir la discussion avec le rappeur pour "apprendre les uns des autres" sans pousser à la cancel culture. Dans la même idée, les représentants des deux communautés touchées par les propos du rappeur lui ont réservé un petit texte éducatif .

Les associations demandent une rencontre privée pour discuter des faits concernant le VIH/sida et espèrent qu'il partagera ses connaissances avec sa grande fanbase . Comme les assos le soulignent, au cours de l'histoire se sont les artistes et la musique qui ont ouvert la voie pour défendre et faire accepter la communauté LGBTQIA + et séropositive . Selon elles, si DaBaby se penche sur le sujet et comprend, il pourrait à son tour faire avancer les choses .

Des clichés "tous alimentés par la désinformation"

La lettre ouverte destinée à DaBaby disponible dans un article de Variety s'ouvre sur ce passage : "Nous avons entendu vos commentaires inexacts et nuisibles à Rolling Loud et avons lu vos excuses sur Instagram . Cependant, à une époque où le VIH continue d'avoir un impact disproportionné sur les Noirs américains et les personnes de couleur queer et transgenres, un dialogue est essentiel . Nous devons l'aborder" . Le texte affirme que le racisme, la misogynie et les stéréotypes anti - LGBTQ sont "tous alimentés par la désinformation" et leur empêchent de bien faire leur travail . Comment DaBaby va t - il réagir à cette lettre ouverte ?

