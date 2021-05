DaBaby dépasse Drake au nombre d’auditeurs mensuels sur Spotify

DaBaby dépasse Drizzy grâce à ses projets récents.

par Team Mouv'

Depuis que la musique est passée des copies physiques aux téléchargements numériques, Drake est devenu l'un des artistes les plus écoutés de la dernière décennie. Mais maintenant, il s'avère qu'un nouveau shérif est en ville, et il s'appelle DaBaby .

Des chiffres fous

Depuis le 20 mai, DaBaby est le rappeur qui accumule le plus de streams sur Spotify par mois, dépassant Drake . D'après les chiffres de la plateforme, DaBaby a accumulé [ 54 935 540 ] ( tel:54 935 540 ) auditeurs mensuels tandis que Drake engrange [ 52 591 008 ] ( tel:52 591 008 ) auditeurs par mois . Baby recueille donc 2,3 millions de d'auditeurs de plus que le Canadien tous les 30 jours environ .

Ce nouvel exploit fait du rappeur de 29 ans le sixième artiste le plus écouté sur Spotify, derrière Justin Bieber, The Weeknd, Dua Lipa, Ariana Grande et Bruno Mars . Les autres rappeurs qui figurent dans le top 20 de la plateforme suédoise sont Travis Scott, Post Malone et Lil Nas X .

DaBaby plus actif que Drake

Cette modification dans le classement est due au manque d'activité de Drake en 2021 . L'artiste de Toronto n'a sorti "que" Scary Hours 2, un EP de trois singles . DaBaby, quant à lui, a profité de ses projets Blame It on Baby et My Brother's Keeper, sortis en 2020 . Son plus récent single, Masterpiece, sa participation sur l'album de DJ Khaled et son feat sur le titre Levitating de Dua Lipa sont également des sorties importantes qui poussent le rappeur à la sixième place du classement . Mais peut - être que la récente sortie du morceau Seeing Green en collaboration avec Nicki Minaj et Lil Wayne permettra à Drake de reprendre l'avantage.