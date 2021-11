DaBaby chute et perd une bague à 20K pendant son concert à Las Vegas

DaBaby tombe de scène pendant un concert et perd une bague d'une valeur de 20 000 dollars.

DaBaby est de retour sur scène, après avoir été pointé du doigt suite à des propos considérés comme homophobes . Un comeback qui ne s'est pas vraiment passé en douceur .

Samedi 13 novembre, le rappeur de Babysitter réalisait un concert à Las Vegas quand il est tombé de scène . Toute la scène a été racontée par Shay, une fan présente sur les lieux, sur ses réseaux : "Alors qu'il chantait sa chanson VIBEZ à Drai, Dababy est tombé de scène . Pendant qu'il était dans la foule, des fans ont déchiré son t - shirt . Après, il a essayé de faire comme si c'était prévu dans le show" .

Une bague à 20K égarée

Selon la même fan, alors que la foule déchirait son t - shirt et en essayant d'éviter des dommages, le rappeur de 29 ans a perdu une bague d'une valeur de 20 000$ dans l'audience . Des personnes de la sécurité seraient alors venues vérifier l'endroit où le chanteur était tombé, et une femme présente dans le public a trouvé la fameuse bague, que DaBaby lui a enjoint d'apporter sur scène et de passer à son doigt .

Apparemment, quand la femme est arrivée, DaBaby s'est agenouillé, s'amusant de la situation et chantant Let's Get Married de Jagged Edge . Sur internet, les avis sont partagés : si certains considèrent que le rappeur aurait pu donner de l'argent à la femme pour la remercier, d'autres plaisantent sur le fait qu'ils n'auraient jamais rendu la bague .

Un concert mouvementé, mais où tout fini bien, et qui a même fait une heureuse, puisque une des fans de DaBaby aura vécu un moment privilégié avec son idole .