Cordae dévoile son album avec Eminem, Lil Wayne, Nas…

Cordae sort son nouvel album, "From a Birds Eye View", avec de très beaux featurings.

par Team Mouv'

Après avoir partagé une série de singles prometteurs l'année dernière, Cordae est de retour avec son nouvel album, From a Birds Eye View.

Une magnifique liste d'invités

Il s'agit du deuxième album studio de l'ancien membre de YBN et pour ce dernier il a décidé de se faire plaisir en invitant entre autres Eminem, Lil Wayne, H.E.R., Lil Durk, Gunna, Nas ou encore Stevie Wonder. Les titres Super et Sinister, singles sortis en 2021, figurent sur ce nouveau projet.

En début de semaine, Cordae s'est arrêté au Tonight Show avec Jimmy Fallon pour interpréter deux des titres de l'album et s'est ouvert sur la signification du titre de l'album. "Cela signifie voir les choses de l'extérieur de soi", a déclaré Cordae à propos de From a Birds Eye View. "En tant qu'êtres humains, nous avons tous tendance à avoir, comme, le syndrome du personnage principal. Il s'agit de voir les choses d'un point de vue plus large."

Deux ans et demi après le succès de son premier album, The Lost Boy, Cordae revient avec un projet aux multiples influences dans lequel il montre que malgré ses 24 ans il possède une grande maturité artistique.