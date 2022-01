Complex dévoile la liste des meilleurs rappeurs vivants de chaque année, depuis 1979

Complex sort son classement des meilleurs rappeurs depuis 1979.

par Team Mouv'

L'année 2022 débute à peine et il est déjà l'heure de faire un bilan de 2021, voir même de ces 40 dernières années de rap. C'est en tout cas ce qu'a fait Complex en dévoilant son classement "Best Rapper Alive".

Le classement des légendes

Chez les fans de rap, il suffit que quelqu'un déclare son rappeur préféré pour que cela créé un débat. Complex a décidé de s'engager dans ces discussions en publiant ce jeudi 20 janvier un classement du meilleur rappeur de chaque année depuis 1979.

Le classement commence par Grandmaster Caz la première personne à faire du DJing et du rap simultanément, puis passe par Run DMC, LL Cool J ou encore Rakim dans les années 80. Pour ce qui est des années 90 on retrouve Ice Cube, Snoop Dogg, Nas, Notorious BIG, 2Pac ou encore DMX. Les légendes Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Lil Wayne, Kanye West sont évidemment citées dans les années 2000. Et pour ce qui est de la dernière décennie, on retrouve entre autres Drake, Kendrick Lamar, Chance The Rapper et Lil Baby. Le classement se conclu avec le meilleur artiste rap de 2021, selon le média américain, qui n'est autre que Tyler, The Creator.

Sans nul doute, ce classement et ces choix risquent de susciter des commentaires, des critiques et des débats mais finalement, n'est ce pas cela que nous préférons lors que nous discutons à propos de musique ?