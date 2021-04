Chris Brown pousse le "Ski Challenge" à un autre niveau

Une fois de plus, le chanteur a montré l'entendue de ses talents de danseur.

par Team Mouv'

Deux semaines déjà qu'est sorti Slime Language 2, le dernier album de Young Thug et de son label YSL, deux semaines que le # SkiChallenge a envahi internet. Parti d'une simple vidéo de Thugger se filmant en train de faire des mouvements de skieur sur le morceau Ski en feat avec son pote Gunna, la chorégraphie a rapidement été copiée par Drake, Diddy, Future et bien d'autres rappeurs. Même le footballeur Memphis Depay a célébré ses buts en reprenant le challenge .

C'est au tour de Chris Brown de se prendre au jeu. Mais, il faut le dire, le chanteur connu pour ses pas de danse hors - pair a carrément élevé le niveau . Rien à voir avec le déboîtage de hanches de Quavo ou les mouvements de rames de Diddy. Chris Brown a montré l'étendu de son talent dans une chorégraphie travaillée et réalisée avec tellement de facilité . Encadré par les deux danseurs Johnny Blaze et Josh Smith, il enchaine les mouvs comme on enchaine les cafés le lundi matin pour se réveiller .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix