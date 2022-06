Chris Brown a enregistré 250 morceaux pour son nouvel album

Pour son dixième album à venir, Chris Brown a vu les choses en grand.

par Team Mouv'

Le retour musical de Chris Brown en solo est attendu pour le 24 juin prochain avec son dixième album Breezy. Annoncé depuis 2020, Breezy a dévoilé petit à petit les infos sur son album qui succède à Indigo (sorti en juin 2019 et qui a eu sa version deluxe en octobre 2019) à savoir la cover, la tracklist potentielle dispo ci-dessous :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Breezy est chaud pour son retour

Même si on avait pu l'entendre en duo avec Young Thug sur Slime & B, la mixtape commune sortie en mai 2020 et qui comporte le hit Go Crazy , Breezy est attendu pour un album solo et il n'a pas fait les choses à moitié.

En effet, le projet comportera vraisemblablement 23 morceaux mais l'artiste aurait enregistré plus de 250 titres. L'ex-petit ami de Rihanna s'est confié à Big Bo dans une interview sur le processus créatif de son nouveau projet à venir : "C'est fou le processus de cet album... pour ce projet j'ai presque 250 chansons"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



