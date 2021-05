Childish Gambino accusé de plagiat pour "This is America"

Childish Gambino dans la tourmente ?

par Team Mouv'

Childish Gambino est accusé d'avoir copié sa chanson This Is America, récompensée par un Grammy Award en 2019 .

Plagiat ou inspiration ?

Un procès a été intenté par Emelike Nwosuocha, plus connu sous le nom de scène Kidd Wes . Le rappeur affirme que la chanson de Donald Glover est une copie presque flagrante de sa chanson Made In America, sortie deux ans auparavant . Wes affirme que le refrain de This Is America est presque le même que celui de son morceau, avec des thèmes et des flows similaires . Dans les documents juridiques, le rappeur affirme que le titre est "indubitablement similaire, voire pratiquement identique" au sien . Il estime avoir été volé après que sa chanson ait été téléchargée gratuitement sur SoundCloud en 2016 . Ce n'est qu'en 2017 qu'elle a été enregistrée auprès du bureau américain des droits d'auteur, laissant un an durant lequel n'importe qui pouvait utiliser son morceau .

L'artiste poursuit Childish Gambino, les coauteurs de la chanson et les labels qui l'ont publiée . Il pourrait bien obtenir d'importantes sommes en guise de dommages et intérêts . Il mentionne même Young Thug qui a travaillé sur les backs de ce morceau multi - récompensé .

On vous laisse ( ré ) écouter This is America et Made in America ci - dessous . À vous de trancher ! Dites nous si vous entendez des similitudes entre les deux morceaux .

