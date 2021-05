Chi Modu : le légendaire photographe hip-hop est mort

Chi Modu, l'homme derrière des photos iconiques du rap US est décédé à l'âge de 54 ans.

par Team Mouv'

L'information tragique a été annoncée samedi 22 mai dans l'après - midi, sur le compte Instagram officiel du photographe . Chi Modu, est décédé à l'âge de 54 ans . Les proches de l'artiste ont posté une publication sur le réseau social avec comme légende : "Nous avons le coeur brisé . Nous continuerons le combat . "

Le photographe nigérian a grandi dans le New Jersey, et a reçu un certificat en photo - journalisme / photographie documentaire au début des années 90 . Chi Modu était le directeur de la photographie du magazine The Source, pour lequel il a réalisé plus de 30 couvertures . L'artiste a documenté l'émergence de la culture hip - hop, en prenant en photos les acteurs les plus importants dans les années 90 . En 2016, il a aussi publié un livre intitulé Tupac Shakur, Uncategorized composé de photos jamais publiées de Tupac .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des photos cultes

L'artiste avait photographié toutes les légendes du rap américain . De The Notorious B . I . G, en passant par Tupac Shakur, Eazy - E, Nas, Mobb Deep, Snoop Dogg, Gang Starr ou encore Method Man . Tout le monde a déjà vu l'une de ses photos, et de nombreuses sont cultes . Que ce soit celle de Snoop Dogg en 1993 a côté du panneau EAST, California 187, ou encore celle de Biggie devant le World Trade Center .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix