Chance The Rapper de retour avec une nouvelle douceur musicale

Après 18 mois d'échecs musicaux et de bataille judiciaire, Chance The Rapper revient avec un nouveau son.

par Team Mouv'

Chance the Rapper est en pleine lutte interne dans son dernier son The Heart & The Tongue. "Ma tête et ma langue s'opposent, mon esprit est indécis" dit - il . Et son introspection est compréhensible .

Des mois de galère

Le rappeur de Chicago a eu plusieurs mois compliqués après la sortie de son album The Big Day en juillet 2019, reçu plus qui tièdement par les fans . Sa parodie I Love My Wife aurait quasiment pu mettre un terme à sa carrière tellement cette OVNI musical pose des questions dont nous n’aurons jamais la réponse . Pour finir, Chance est en plein milieu d’un procès pour rupture d’un contrat de 3 millions de dollars intenté par son ancien manager Pat Corocan . La seule bouffée d’oxygène qu’il a pu s’offrir c’est Holy, ce feat avec Justin Bieber qui a enregistré déjà plus de 380 millions d’écoutes sur Spotify .

Début mars, Chaino s’est relancé en sortant un nouveau son exclusivement sur Youtube, pour l’instant indépendant de tout projet . The Heart & The Tongue est un morceau apaisé à la prod douce et agrémentée de subtiles notes de piano . Dans ce clip épuré qu’il a lui même écrit et réalisé, Chance se retrouve allongé sur une méridienne à deux doigts de confier ces problèmes internes à un psychologue . Les paroles défilent en plein milieu de l’image sur fond de décors au couleurs chaudes . Un plaisir pour les oreilles et les yeux .