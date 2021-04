Cardi B "veut prendre du temps pour finir son album"

Déterminée, Cardi B souhaite se retirer le temps nécessaire pour finaliser son album.

par Team Mouv'

Cardi B n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers, malgré le succès de son dernier hit UP arrivé numéro 1 des charts . Consciencieuse et perfectionniste, l'interprète de Bodak Yellow a déclaré lors d'une interview vouloir se retirer un moment pour se concentrer sur son album .

Le compte à rebours est lancé

Déterminée à enfin pouvoir proposer ce qui sera son second album depuis Invasion of Privacy sorti en 2018, Cardi prévoit même de s'exiler ailleurs et mettre toutes les chances de son coté pour travailler dans les meilleures conditions . "J'ai l'impression qu'à ce stade, j'ai moi - même créé ce retard, l'année dernière je voulais absolument sortir mon album déjà, puis j'ai arrêté d'un coup à cause du Covid, qui m'a découragé, parce que je veux sortir un album et partir en tournée . " En effet, l'artiste reste consciente des restrictions liées à la pandémie, ce qui la contrarie fortement comme le rapporte NME, la jeune femme ne souhaite pas faire la promotion de son album via des écrans interposés : "Je ne veux pas faire d'interviews à travers un ordinateur, sur Zoom, j'ai besoin de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, c'est une meilleure ambiance".

On ne peut que comprendre ses frustrations après plus d'un an de pandémie ou les relations humaines et professionnelles, mais surtout nos quotidiens ont été brusquement chamboulés .