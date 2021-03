Cardi B veut devenir une "femme milliardaire" comme Rihanna

Dans une récente interview, la rappeuse Cardi B a expliqué vouloir devenir milliardaire. Son exemple en la matière ? Rihanna !

par Team Mouv'

Alors que son single Up bat les records et que son tube avec Megan Thee Stallion WAP crée à nouveau la polémique après les Grammys . . . c'est encore pour autre chose que la rappeuse Cardi B se retrouve au centre des débats ! Dans une interview, elle a affirmé vouloir devenir une femme milliardaire, comme Rihanna .

Cardi B a trouvé son nouvel objectif

C'est le site spécialisé Billboard qui rapporte les propos de Cardi dans une interview avec BARDIGANGRADIO . Alors qu'un fan lui demandait si elle avait de nouveaux objectifs dans sa carrière, celle - ci a répondu sans détours que si elle appréciait les deals à un million de dollars, elle apprécierait encore plus les deals à un milliard. En terme de carrières à succès, ses modèles ne sont autre que Rihanna, artiste féminine la plus riche du monde et Jay - Z, le premier rappeur milliardaire .

Elle explique : "Maintenant que je suis au niveau où j'en suis, l'une de mes plus grandes influence c'est Rihanna et Jay - Z ( . . . ) . Je pense qu'ils ont tellement d'influence, parce que Rihanna vient d'un pays des Caraibes, et mes parents aussi ( le père de Cardi est dominicain, et sa mère vient de Trinidad ), et elle est milliardaire" . Elle continue : "La manière dont elle a rendu son business si important, et dont elle est devenue milliardaire . . . c'est ce que j'aspire à faire et à devenir . C'est ce que je veux . Je veux être une femme - milliardaire . Je veux créer une immense marque" .

Vu le succès que rencontre Cardi B, il est fort possible que son rêve devienne réalité .