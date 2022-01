Cardi B va payer les funérailles des 17 victimes de l’incendie d'un appartement dans le Bronx

Suite au terrible incendie qui a touché le Bronx, Cardi B a annoncé payer les funérailles des personnes décédées.

par Team Mouv'

Le 9 janvier, une terrible tragédie a eu lieu à New York, dans le Bronx : suite à un incendie, 17 personnes sont décédées. Cardi B a annoncé venir en aide aux familles des victimes.

Une catastrophe qui fait froid dans le dos : dans le Bronx, un violent incendie, provoqué par un incident électrique ménager, a détruit un immeuble. En conséquence, soixante personnes résidant dans l'immeuble de taille massive ont été blessées, dont douze très sérieusement. Mais, surtout, 17 personnes ont perdu la vie dans ce violent accident, dont huit enfants. Touchée par cette tragédie, Cardi B a décidé de payer les funérailles des défunts.

Cardi B, originaire du Bronx, bouleversée par le drame

Dans un communiqué de presse publié par le maire, on apprend que la rappeuse, qui a elle-même grandi dans le Bronx, envoie "ses prières et ses condoléances" à ceux qui ont été touchés par l'incendie. "Je suis très fière de venir du Bronx et j'ai beaucoup d'amis et de membres de ma famille qui y vivent encore", explique-t-elle, poursuivant : "Par conséquent, quand j'ai appris qu'un incendie avait eu lieu faisant autant de victimes, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aider". La reine du rap américain poursuit : "Je ne peux même pas imaginer la peine et le tourment des familles des victimes", *regrette-t-elle, avant d'ajouter "j'espère que le fait de ne pas avoir à se préoccuper du coût des funérailles de leurs proches les aidera à aller de l'avant et à guérir. J'envoie mes prières et mes condoléances à toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie".*

Les conditions de vie dans le Bronx, quartier populaire de New York, ont déjà fait l'objet de multiples critiques : un couple qui a survécu à l'incendie a d'ailleurs porté plainte contre les propriétaires de l'immeuble, arguant qu'ils n'ont pas respecté les consignes de sécurité. Selon ce couple, comme le rapporte Bloomberg, de multiples problèmes de sécurité étaient signalés dans l'immeuble sans que rien soit fait, comme des sorties incendie qui ne fonctionnaient pas. Le Maire, lui, a réagi à l'accident, remerciant au passage Cardi B pour son aide : "la résilience de cette vile reflète les New Yorkais qui ne se tournent jamais le dos. Nous sommes heureux de l'aide de Cardi B, une vrai superstar avec et sans le micro (...). La ville sera toujours reconnaissante envers elle (...)."

Un beau geste, donc, pour la géante du rap game, dont la célébrité n'a apparemment pas atténué l'humanité : toujours fidèle à ses racines, Cardi B a fait preuve d'une générosité touchante.