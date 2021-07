Cardi B : une fan arrêtée pour avoir écouté trop fort une version non censurée de "WAP"

Une mère de famille arrêtée pour avoir écouté "WAP" malgré les plaintes du voisinage.

par Team Mouv'

C'est une histoire complètement absurde qui s'est déroulée il y a quelques jours en Pennsylvanie aux Etats - Unis . Une femme a été arrêtée, la police a reçu des plaintes parce qu'elle écoutait une version non censurée de WAP.

Délit de "WAP"

C'est durant une après - midi au bord de la piscine du Tamaqua Bungalow que Stephanie Crute, la femme incriminée, en compagnie de sa fille âgée de 11 ans se prélassait en musique . Seulement, la mère de famille écoutait le célèbre hit de Cardi B featuring Megan Thee Stallion, le sulfureux WAP, en version non censurée à un volume maximal .

On peut se douter que les autres clients de la piscine n'aient pas été tout à fait à l'aise avec la musique, surtout s'il y avait des enfants . La police a donc reçu plusieurs plaintes et s'est déplacée pour voir de quoi il en était . C'est une fois arrivée sur place que les officiers ont pu constater "l'infraction" . Seulement, Stephanie Crute refuse de quitter les lieux comme il le lui a été demandé et elle s'en est pris à des officiers : elle a dans un premier temps résisté à l'arrestation puis en a profité pour agresser physiquement un officier qui lui tournait le dos .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'interpellation a vite dérapé : la fille de 11 ans s'en est elle aussi pris à l'officier qui tentait de menotter sa mère, un officier a même fini à l'hôpital pour faire constater ses blessures . Stéphanie Crute a été incarcérée avec une caution de 25 000 dollars .