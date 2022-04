Cardi B : son dernier album sorti il y a 4 ans, cartonne toujours dans les charts

"Invasion of Privacy" fête ses 4 ans ce 6 avril 2022, Cardi B cartonne toujours autant avec mais va-t-elle nous sortir son successeur ?

par Team Mouv'

Ce 6 avril 2022 marque la quatrième année depuis la sortie du dernier album de Cardi B en 2018, Invasion of Privacy. L'interprète de Bodak Yellow avait annoncé en février 2021 vouloir sortir un album cette année et avait déclaré avoir à dispo plus de 50 morceaux, pour ensuite déclarer vouloir prendre son temps pour sortir un nouveau projet. En tout cas, on n'a rien vu de cela et on reste dans l'attente.

Sans nouvel album, Cardi domine les charts

En même temps la rappeuse cartonne toujours autant avec Invasion of Privacy qui a vu tous ses titres certifiés platines. Dans ce projet, on compte 15 morceaux et des collabs de choix dont Migos, le groupe de son chéri Offset, SZA, Kelhani, J.Baldwin, Bad Bunny, Chance the Rapper, 21 Savage et YG. Son hit I Like It featuring J.Baldwin et Bad Bunny est d'ailleurs certifié disque de diamant, une performance pour l'artiste qui est la première artiste féminine à avoir obtenu 3 disques de diamant.

En plus de ces certifications, Bardi domine les charts. En effet, la chanteuse de 29 ans devient la première artiste féminine à avoir son album dans le classement Billboard 200 pour 4 années consécutives ! Un bel exploit encore :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Cardi B a quitté les réseaux

On ne sait pas si Cardi B réagira sur ses réseaux puisqu'elle a supprimé son compte Twitter et son compte Instgram semble surrpimé également. Elle a pris cette décision suite aux critiques et commentaires qu'elle a reçu au sujet de son absence aux Grammys. Dans son dernier tweet elle a déclaré : "Je supprime mon Twitter. Mon Dieu, je déteste cette p * tain de fanbase de débile. Vous êtes des abrutis. Vous insultez mes enfants parce que vous pensiez que j’allais me rendre aux Grammys et que je n’y suis pas allée ? P * tain".

On espère la revoir sur nos timelines rapidement surtout si c'est pour annoncer un nouveau projet.