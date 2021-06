Cardi B s’exprime sur sa relation avec Offset et sur sa grossesse

Cardi B revient sur sa relation tumultueuse avec Offset.

par Team Mouv'

Après une révélation de grossesse en plein live au Bet Awards, Cardi B avait déchainé Internet ce dimanche 27 juin . La nouvelle a étonné ses fans, le duo Offset - Cardi B venait juste de sortir d'un période difficile, au bord du divorce . La rappeuse de New - York a préféré taire les ragots et s'expliquer sur son compte Instagram .

Un couple apaisé

Sur un post Insta, la rappeuse souligne que le couple a fait beaucoup de chemin ensemble et qu'il est aujourd'hui prêt à accueillir ce deuxième enfant . "Nous nous sommes écoutés, avons communiqué ( . . . ) . " En photo, on voit Offset enlacer Cardi et son baby bump : les mariés ont l'air épanoui . Elle ajoute que les deux amoureux ont aussi beaucoup prié et "Dieu nous a bénis, nous et notre famille, d'une autre bénédiction " . Cette première "bénédiction" n'est autre que leur première fille, Kulture Kiari, née il y a déjà trois ans . Liké par plus de 9 millions d'instagrameurs, la diva a bien fait de "mettre les points sur les i" et peut compter sur le soutien de ses millions de fans .

Kulture sera bientôt grande - sœur

Dans une autre photo Instagram postée simultanément, Cardi se réjouit d'avance de la future relation entre sa fille Kulture et son futur enfant . Sur l'image, on voit la rappeuse habillée en blanc comme une déesse et sa fille de trois ans touche son ventre rond . Ce shooting est suivi d'une légende tout aussi émouvante écrite par la future mère : "Je sais juste que les deux vont s'aimer tellement et se disputer tellement puisqu'ils ont 3 ans d'écart . . . comme moi et Henny . " C'est sûr qu'avec Offset et Cardi comme parents, les deux risquent d'hériter d'un gros caractère et d'un franc parler volcanique . La mystérieuse Henny n'est autre que la sœur de la rappeuse avec qui, on imagine, elle a du vivre une enfance intense ! Elle ajoute : "Mais une chose est sûre, c'est qu'ils se soutiendront comme personne d'autre ne le fera jamais ! "

On a hâte de découvrir le quotidien de la famille qui s'agrandit .