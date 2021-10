Cardi B risque 4 ans de prison

La rappeuse Cardi B est confrontée à la justice pour une affaire de bagarre datant de 2018.

par Team Mouv'

La rappeuse Cardi B se retrouve face à la justice, si t'as suivi Armelle t'en avait parlé dans son Fil d'Actu sur Mouv' Actu. L'interprète de Bodack Yellow est confrontée à une une affaire de bagarre dans un club de strip - tease datant de 2018 pour laquelle la chanteuse a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation en 2019 .

Selon des sources du dossier, Cardi B et deux amies auraient lancé des bouteilles sur deux serveuses ( deux sœurs ) du club et l'attaque aurait été préméditée et pour cause, une des serveuses aurait été proche d'Offset. La chanteuse avait été inculpée de 12 chefs d’accusation, dont deux chefs d’accusation de crime pour tentative d’agression et une accusation de mise en danger irréfléchie .

Selon média CBS 2 News, Cardi se rendra à la cour criminelle du Queens le 25 octobre 2021 et si elle est reconnue coupable, elle pourrait écoper d'une peine de 4 ans de prison .