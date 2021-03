Cardi B remercie les conservateurs qui ont fait grimper les streams de "WAP"

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Cardi B a remercié les conservateurs qui ont critiqué sa performance aux Grammys sur "WAP" aux côtés de Megan Thee Stallion.

par Team Mouv'

Le 14 mars, Cardi B et Megan Thee Stallion interprétaient leur hit absolu, WAP, sur la scène des Grammys . Très peu de temps après leur performance, les plaintes ont commencé à pleuvoir . Cardi B avait su remettre à leur place ces détracteurs . Aujourd'hui, elle les remercie carrément d'avoir permis aux streams de la chanson de grimper en flèche.

Ça critique mais ça clique

"Quand une femme réussi, vous dites tous que vous voulez voir les femmes réussir mais c'est un mensonge . La vérité c'est que vous ragez" . Dans une vidéo Instagram, Cardi B commence par revenir sur le succès de son dernier morceau Up qui continue de scorer, malgré les critiques qu'elle reçoit : "plus vous ragez, plus je m'endurcis et plus j'ai de choses à dire dans mon album" . Très vite, elle en vient à WAP, le sourire aux lèvres .

"Merci aux conservateurs qui parlent mal de ma performance aux Grammys, ça a donné envie aux gens d'aller checker . Vous rendez le truc encore plus énorme, ça a fait streamer les gens encore plus fort !"

Dans sa vidéo, elle remercie aussi la plateforme TikTok qui est une preuve supplémentaire de la réussite d'une musique : "vous aimez trop dire que telle chanson est une chanson TikTok ( . . . ) . TikTok montre quand une chanson est aimée par le grand public !" . Cardi vient mettre les points sur les i, et c'est un plaisir !